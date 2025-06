Anche la Cina colpita da un' ondata di calore asfissiante

In un’estate che non risparmia nessuno, anche Pechino si trova sotto l’assalto di un'ondata di calore insopportabile. Tra rifugi all’ombra e bagni nei laghi urbani, i cittadini affrontano questa prova di resilienza, mentre le autorità intervengono con allerte e consigli preziosi. La sfida contro il caldo record è ormai una realtà quotidiana, e la città si mobilita per proteggere la propria popolazione. Pechino si prepara a resistere, ma quanto durerà questa prova di fuoco?

Pechino, 23 giu. (askanews) - Gli abitanti di Pechino cercano l'ombra e fanno il bagno in laghi e canali urbani, mentre le autorità hanno emesso il secondo allarme caldo per la capitale cinese in uno dei giorni più caldi dell'anno. Si tratta di un'allerta arancione - la seconda più alta in un sistema a tre livelli; la popolazione è stata invitata a limitare l'attività all'aperto e a bere più liquidi per evitare un colpo di calore. A Pechino mancano solo pochi gradi per battere il record del giorno di giugno più caldo di sempre, arrivato a 41,1°C nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche la Cina colpita da un'ondata di calore asfissiante

In questa notizia si parla di: calore - cina - colpita - ondata

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra. L'Iran attacca la Silicon Valley israeliana: «Colpita la sede di Microsoft» Vai su Facebook

Anche la Cina colpita da un'ondata di calore asfissiante; Caldo record nel nord della Cina. La colonnina supera i 40 gradi; Mattarella: La morte del brigadiere Legrottaglie ha commosso tutta Italia.

Anche la Cina colpita da un’ondata di calore asfissiante - (askanews) – Gli abitanti di Pechino cercano l’ombra e fanno il bagno in laghi e canali urbani, mentre le autorità hanno emesso il secondo allarme caldo per la capitale cinese in uno ... Da askanews.it

Perché l’ondata di calore di quest’estate in Cina è la peggiore mai vista nella storia - “Non riesco a pensare a niente di paragonabile all'ondata di calore dell'estate 2022 in Cina per il suo mix di intensità, durata, estensione geografica e numero di persone colpite”, ha ... fanpage.it scrive