Anche il Premier Narendra Modi ha voluto praticare a Visakhapatnam con altri partecipanti in occasione della Giornata internazionale dello yoga

In un gesto di spirito condiviso e benessere collettivo, anche il Premier Narendra Modi ha preso parte alle celebrazioni della Giornata Internazionale dello Yoga a Visakhapatnam, dimostrando come questa antica disciplina continui a unire e ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Tra pratiche e incontri simbolici, si rinnova l’importanza dello yoga come strumento di pace, salute e armonia. Un momento che sottolinea come il benessere sia un obiettivo universale e condiviso.

N uova Delhi, 21 giu. (askanews) – Migliaia di appassionati di yoga si riuniscono in luoghi simbolo dell’India, tra cui il Lodhi Garden di Nuova Delhi, il lago Dal di Srinagar e il palazzo di Mysuru, per celebrare l’undicesima Giornata internazionale dello yoga. Leggi anche › Giornata Internazionale dello Yoga: un allenamento prezioso anche per tenere sotto controllo la glicemia Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha voluto praticare yoga insieme ad altri partecipanti a Visakhapatnam, nell’ambito delle celebrazioni dell’undicesima Giornata Internazionale dello Yoga. “Lo yoga è per tutti, senza distinzioni, background e capacità ”, ha detto rivolgendosi ai presenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Anche il Premier Narendra Modi ha voluto praticare a Visakhapatnam con altri partecipanti, in occasione della Giornata internazionale dello yoga.

