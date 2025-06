Anche il Bahrain chiude il proprio spazio aereo

In un clima di crescente tensione nella regione, il Bahrain ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo, seguendo le recenti offensive iraniane contro basi statunitensi in Iraq e Qatar. Come evidenziato dall’immagine di FlightRadar24, questa misura si aggiunge alle restrizioni già in atto, sottolineando la complessità di uno scenario internazionale in rapido mutamento. La situazione rimane altamente volatile e richiede attenzione globale.

