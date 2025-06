Anche Bill Gates a Venezia per il matrimonio di Bezos | la sinistra contesta le nozze vip del re di Amazon

Venezia si prepara ad accogliere un evento da capogiro: il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez, tra vip e ricchezze da sogno. Ma non mancano le polemiche: la sinistra critica le nozze esclusivi e ostentate di uno degli uomini più potenti del mondo. Tra jet privati e star internazionali, la laguna si trasforma nel palcoscenico di un’occasione unica, che promette di lasciare il segno nella storia della città e della cultura dell’élite globale.

Ci sarà anche Bill Gates alla tre giorni del matrimonio tra Jeff Bezos, il patron di Amazon, e l’ex giornalista Lauren Sanchez a Venezia. Dal 26 al 28 giugno, data delle nozze, una marea di vip si riverserà nella laguna per celebrare il si di uno degli uomini più ricchi del mondo. Da Gates a Lady Gaga gli invitati. Il jet privato di Bill Gates, proveniente da Bruxelles, figura tra i 95 piani di volo già depositati presso le piattaforme di gestione dello scalo Marco Polo. Gates non è nuovo al fascino di Venezia e all’eredità rinascimentale italiana. Il fondatore di Microsoft adora il Rinascimento italiano e particolarmente Leonardo da Vinci, uno dei suoi grandi amori culturali: nel 1994 acquistò per 30,8 milioni di dollari il Codice Leicester, un prezioso manoscritto di 36 fogli con studi dell’artista sul moto dell’acqua, risalente al periodo 1504-1508. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche Bill Gates a Venezia per il matrimonio di Bezos: la sinistra contesta le nozze vip del re di Amazon

