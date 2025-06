Ance Benevento lavora alla short list di professionisti | ecco come fare

Se sei un professionista nel settore delle costruzioni e desideri far parte di una rete selezionata di esperti, questa è l’opportunità che fa per te. ANCE Benevento sta infatti lavorando alla creazione di una short list di professionisti qualificati, offrendo loro la possibilità di collaborare con imprese e stazioni appaltanti. Scopri come entrare a far parte di questa rete esclusiva e portare il tuo valore nel mondo dei servizi specialistici.

Tempo di lettura: 3 minuti ANCE Benevento, attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso, sta lavorando alla definizione di una short list di professionisti tecnici, amministrativi e legali qualificati, dalla quale poter attingere per realizzare servizi specialistici utili alle imprese di costruzione e alle stazioni appaltanti. Lo strumento mira a selezionare professionisti qualificati in grado di fornire supporto specialistico a seconda delle specifiche esigenze riducendo, così, tempi di ricerca e garantendo professionalità nelle prestazioni. Un servizio strategico per le imprese edili associate, per poter usufruire di professionisti qualificati e capaci di poter garantire un utile supporto in tutte le fasi necessarie a partecipare ad una gara d'appalto.

