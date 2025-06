Anagni Lazio | allenati per la bellezza

Anagni, Lazio, si prepara a brillare con un evento straordinario: giovedì 26 giugno alle 17:30, lo Stadio Comunale Roberto Del Bianco sarà teatro della Finale Nazionale Under 15 Femminile. Una sfida emozionante tra le future stelle del calcio, Milan e Juventus, che testimonia il valore e la crescita del calcio giovanile femminile. Un’occasione da non perdere per vivere la passione sportiva e sostenere il talento delle giovani atlete, perché il futuro è già qui.

Giovedì 26 giugno, alle ore 17:30, lo Stadio Comunale Roberto Del Bianco di Anagni sarà cornice d’eccezione della Finale Nazionale Under 15 Femminile tra le giovani promesse del Milan e della Juventus. Un evento di grande rilevanza sportiva e simbolica che porta il calcio giovanile femminile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, "Lazio: allenati per la bellezza"

In questa notizia si parla di: anagni - lazio - allenati - bellezza

Paliano-Anagni-Colleferro, i gravi problemi degli impianti ad energia solare nel Lazio - Nel Lazio, l'implementazione degli impianti ad energia solare, incentivata dal PNRR, sta generando gravi problemi ambientali e territoriali.

Anagni protagonista delle Finali Giovanili TIM: sport, turismo e orgoglio territoriale; Finali Figc - Dal 23 al 30 giugno un villaggio itinerante promuoverà le eccellenze del Lazio: appuntamenti anche a Frosinone e Anagni; Calcio: un villaggio itinerante promuoverà eccellenze del Lazio.

Calcio: un villaggio itinerante promuoverà eccellenze del Lazio - Dal 23 al 30 giugno un villaggio itinerante promuoverà l'offerta turistica e le eccellenze agroalimentari della Regione Lazio durante le Finali dei Campionati Giovanili, in svo ... Secondo msn.com

'Allenati alla bellezza': accordo tra la Regione Lazio e la FIGC per la promozione sportiva e turistica - Alcune di queste competizioni sportive si svolgeranno nelle province di Latina, Rieti e Frosinone valorizzando, così, la bellezza diffusa della nostra Regione. Come scrive regione.lazio.it