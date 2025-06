Anagni la chiesa sconsacrata della Madonna del Popolo nuova ' casa' dall' artista Jago

Anagni, città ricca di storia e spiritualità, si trasforma grazie all’arte di Jago. La chiesa sconsacrata della Madonna del Popolo diventa un nuovo scrigno di creatività, dove la memoria si intreccia alla bellezza. Attraverso le mani di Jacopo Cardillo, l’artista che scolpisce la materia con poesia, questo spazio abbandonato prende vita, pronto a raccontare storie di rinascita e innovazione. Una rinascita che emoziona e sorprende, dimostrando come l’arte possa riscrivere i luoghi e le emozioni.

Da luogo sacro a fucina d'arte. Dimenticata dai riti ma non dalla memoria: la chiesa sconsacrata della Madonna del Popolo ad Anagni è pronta a vivere una seconda vita: non sarà più tempio di preghiera ma di bellezza. Attraverso Jacopo Cardillo, in arte Jago, lo scultore che ha fatto della materia.

