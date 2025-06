Amici Sangiovanni torna a parlare del suo addio al mondo della musica | Dovevo allontanarmi perché

Dopo un periodo di silenzio e riflessione, Sangiovanni torna a parlare del suo addio alla musica, svelando le ragioni di quel momento difficile. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi condivide il suo cammino di lotta e rinascita, offrendo uno sguardo autentico su una delle esperienze più intense della sua vita. La sua storia ci ricorda che anche nei momenti più bui, la speranza può riaccendere la luce.

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, il cantante Sangiovanni, è tornato a raccontare del periodo buio vissuto e che lo ha portato a dire addio al mondo della musica per alcuni mesi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici, Sangiovanni torna a parlare del suo addio al mondo della musica: "Dovevo allontanarmi perché..."

In questa notizia si parla di: amici - sangiovanni - addio - mondo

Lutto nella musica, addio alla leggenda: famoso in Italia e nel mondo - Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di una leggenda, un tenore leggero che ha incantato il pubblico in Italia e nel mondo.

ADDIO ALL’ARTISTA NAZARENO ROCCHETTI, IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO Nazareno Rocchetti, ai più conosciuto come “Rocky”, è scomparso oggi all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona. Se ne è andata una figura carismati Vai su Facebook

Amici, Sangiovanni torna a parlare del suo addio al mondo della musica: Dovevo allontanarmi perché...; Sangiovanni, la depressione, l'ex fidanzata, l'addio alla musica poi il ritorno; Sangiovanni, la depressione, l'ex fidanzata, l'addio alla musica poi il ritorno: «La terapia? Ogni sofferenza.

Amici, Sangiovanni torna a parlare del suo addio al mondo della musica: "Dovevo allontanarmi perché..." - L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, il cantante Sangiovanni, è tornato a raccontare del periodo buio vissuto e che lo ha portato a dire addio al mondo della musica per alcuni mesi. Come scrive comingsoon.it

Sangiovanni rompe il silenzio sullo stop: “Ecco perché mi sono ritirato dalla musica”/ “Dopo Amici…” - “Mi sono fermato perché ero in una condizione di troppa poca energia per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso. Riporta ilsussidiario.net