AMG Fashion Night | quando la moda incontra la sportività firmata Mercedes-AMG

L'AMG Fashion Night ha trasformato Firenze in un palcoscenico di eleganza e adrenalina, dove la moda incontra la sportività firmata Mercedes-AMG. In questa serata esclusiva, stile senza tempo e performance si sono svelati in un connubio unico, arricchito dall’energia vibrante di Pitti Uomo. La location raffinata del Santa Cocktail ha fatto da cornice a un evento indimenticabile, dimostrando che quando fashion e motori si incontrano, il risultato è pura magia.

Una serata in cui moda e performance si sono fuse in un connubio perfetto, sottolineando lo stile senza tempo delle vetture AMG. L’energia inconfondibile della 108esima edizione di Pitti Uomo, la manifestazione che celebra ogni anno la città di Firenze come il punto di riferimento mondiale del menswear, ha contribuito a rendere tutto più speciale. La location scelta per questo appuntamento è stata il raffinato e contemporaneo Santa Cocktail Club, situato proprio nel cuore pulsante della città. Un luogo dallo spirito cosmopolita, capace di accogliere con stile i nostri ospiti in un’atmosfera elegante e sofisticata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - AMG Fashion Night: quando la moda incontra la sportività firmata Mercedes-AMG

