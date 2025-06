America Fist | l’attacco di Trump all’Iran imbarazza Meloni e Salvini

L’ombra di un’escalation internazionale si allunga sull’Italia, tra tensioni USA-Iran e reazioni politiche interne. Matteo Salvini aveva già elogiato Donald Trump, mentre Giorgia Meloni ha intensificato i rapporti con gli Stati Uniti, visitandoli più volte. Ora, l’attacco americano all’Iran lascia il governo italiano in uno stato di grande preoccupazione. Anche in Italia cresce l’allerta per possibili conseguenze destabilizzanti, evidenziando quanto le scelte estere degli Stati Uniti possano influenzare anche la nostra sicurezza.

Matteo Salvini aveva già chiesto il Nobel per la pace per Donald Trump. Giorgia Meloni è andata tre volte negli Stati Uniti in pochi mesi, dopo aver fatto di tutto per essere l'unica leader europea presente al giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti. Non stupisce che l' attacco americano all'Iran sia stato accolto con grande preoccupazione dal governo italiano. Il post di Matteo Salvini. Anche in Italia cresce l'allerta per possibili attacchi . La presidente del Consiglio ha convocato subito una riunione in videocollegamento con i ministri coinvolti – Esteri e Difesa – e i vertici dell'intelligence.

Iran, Conte: attacco Trump catastrofico,Meloni mette testa sotto sabbia - L’attacco di Trump in Iran, supportato da Netanyahu, rischia di scatenare una spirale di tensioni globale e conseguenze imprevedibili.

Ore drammatiche: #Trump ordina l'attacco a impianti nucleari iraniani. Mondo sull’orlo della Terza #Guerra Mondiale? #Meloni frena: l’Italia resta fuori, punta sulla diplomazia. Nessun aereo partito da basi italiane. Cosa dice la Costituzione? #Iran Vai su X

Meloni convoca ministri e intelligence dopo l'attacco Usa in Iran. Crosetto: "Non informati, ora cambia tutto" Ma come? Meloni non aveva il filo diretto con Trump? Povero Mondo Vai su Facebook

Iran, vertice di Meloni con i ministri dopo l'attacco di Trump: «Subito un tavolo negoziale tra le parti». Crosetto: «Forte preoccupazione, prossime 48-72 ore delicate»; Iran, Meloni sente i partner europei e i leader arabi: soluzione politica alla crisi. Crosetto: forte preoccupazione; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion.

Guerra Iran-Israele, Meloni riferisce in Aula su crisi in Medio Oriente dopo attacchi Usa - Israele, Meloni riferisce in Aula su crisi in Medio Oriente dopo attacchi Usa ... Si legge su tg24.sky.it