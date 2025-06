Ambrosino in luce con l' Under 21 | per l' attaccante del Napoli non mancano le richieste

Giuseppe Ambrosino, giovane talento del Napoli, sta catturando l'attenzione con le sue prestazioni all'Europeo Under 21. Dopo il prestigioso gol capolavoro che ha acceso la competizione, le richieste di mercato si moltiplicano, aprendo le porte a una possibile nuova avventura per l’attaccante azzurro. Il suo futuro si fa sempre più incerto e intrigante: quale sarà il prossimo capitolo di questa promettente carriera?

Si prospetta una nuova avventura per Giuseppe Ambrosino. L'attaccante di proprietĂ del Napoli, di rientro dal prestito al Frosinone, si è messo in luce all'Europeo Under 21 con l'Italia, realizzando peraltro un gol capolavoro che ha consentito agli azzurri di andare ai supplementari contro la.

