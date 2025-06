Ambesi si sfoga | Qualcuno prova piacere nelle sconfitte di Sinner Mi arrabbio quando dicono che è peggiorato

Massimiliano Ambesi si sfoga contro il modo superficiale con cui alcuni media trattano le sconfitte di Jannik Sinner, evidenziando come la mancanza di approfondimento e analisi porti a equivoci e malintesi. Critica duramente il clamore eccessivo che spesso accompagna le sconfitte, sottolineando che un’informazione più seria e riflessiva sarebbe ben più utile per tifosi e appassionati. Il telecronista di ...

Massimiliano Ambesi ha criticato l’approccio dimostrato da alcuni media per la sconfitta subita da Jannik Sinner contro il kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle: “ C’è zero approfondimento, zero analisi, ma solo grande clamore. Qualcuno pensa che questo generi maggiore seguito, ma è un modo di fare informazione che non mi piace e non mi appartiene, oltre a generare grandissimi equivoci “. Il telecronista di Eurosport ha puntualizzato: “ Qualcuno prova piacere nelle sconfitte di Sinner e vuole rimarcarlo. Noi avevamo detto che le quote dei bookmakers non ci convincevano. 🔗 Leggi su Oasport.it