Amarezza e delusione per il no a un parco pubblico a Vallenoncello | la Giunta ci ripensi

L’assenza di un parco pubblico a Vallenoncello rappresenta un’occasione mancata per rafforzare il senso di comunità e il benessere dei cittadini. La decisione della Giunta di Pordenone ha suscitato amarezza e delusione tra residenti e rappresentanti politici, che ora sperano in un ripensamento. È fondamentale che l’amministrazione riconsideri questa scelta, per valorizzare il quartiere e migliorare la qualità della vita di chi lo abita.

“C’è amarezza per il ‘no’ della Giunta di Pordenone alla proposta di realizzare un parco pubblico nel quartiere di Vallenoncello, auspichiamo un successivo ripensamento dell'amministrazione comunale". Le parole sono dei consiglieri comunali del Pd Alessandro Genovesi e Antonella Del Ben. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - "Amarezza e delusione per il no a un parco pubblico a Vallenoncello: la Giunta ci ripensi"

amarezza - parco - pubblico - vallenoncello

