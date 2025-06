Alunna bocciata minacce alla professoressa | se non sistemi la situazione non torni a casa Fenomeno in crescita

Un episodio inquietante che mette in luce un fenomeno in preoccupante crescita: minacce verbali da parte di genitori agli insegnanti. Recentemente, un insegnante ha ricevuto una frase intimidatoria da un genitore dopo le valutazioni finali, spingendola a sporgere denuncia alle autoritĂ . Un segnale allarmante che richiede attenzione e intervento per tutelare chi lavora nel mondo della scuola e garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

Un’insegnante, al termine delle valutazioni finali, si sarebbe sentita dire da un genitore la frase: "Se non sistemi la situazione, stasera non torni a casa". L’episodio, pur non sfociando in un’aggressione fisica, ha indotto l’insegnante a sporgere un esposto alle autoritĂ . A riportare la notizia, il quotidiano L 'Arena. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

