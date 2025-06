Altro che felicità Romina Power si dissocia dall' iniziativa di Al Bano in Russia

Romina Power si scaglia contro l'iniziativa di Al Bano in Russia, dissociandosi ufficialmente dall'evento a San Pietroburgo. Mentre lui partecipava con Iva Zanicchi a un concerto di pace, la cantante americana ha espresso la sua netta contrarietà, sottolineando la distanza tra i due artisti. Una scelta che aggiunge un nuovo capitolo alle loro vicende pubbliche, lasciando il pubblico incerto sulle future collaborazioni o divergenze.

Romina Power, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si è dissociata all'iniziativa dell'ex marito. Al Vano il 20 giugno a San Pietroburgo ha cantato con Iva Zanicchi. Un'iniziativa di pace, aveva detto il cantante pugliese che a San Pietroburgo, Russia, ha cantato Felicità. Romina Power, che con lui aveva cantato quel brandi grandissimo successo quasi quaranta anni fa al festival di Sanremo, ha appunto detto di dissociarsi dall'esecuzione del brano in Russia quando la Russia è responsabile dell'invasione dell'Ucraina. Signora Romina, brava.

