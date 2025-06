Altro che addio | RINNOVO A VITA con la Juve | Ufficiale la firma sul contratto

Altro che addio: la Juventus sorprende tutti e annuncia il rinnovo a vita con uno dei suoi simboli. Una svolta inaspettata che rafforza la volontà di mantenere una colonna portante della rosa. In un mercato sempre più incerto, questa decisione sottolinea l'importanza di investire nei propri talenti per costruire un futuro solido e di successo. La Juventus dimostra di credere nel suo progetto a lungo termine, scrivendo un capitolo importante della sua storia.

Svolta improvvisa in casa Juve, che ufficializza il rinnovo del contratto quando tutto sembrava perduto: non ci sarà nessun addio. In questa fase dell'anno, i rinnovi di contratto dei calciatori rappresentano un tema centrale per molte società di calcio. Mantenere i propri giocatori chiave è fondamentale per garantire stabilità tecnica e progettuale alle squadre, soprattutto in vista delle prossime stagioni. Le trattative per il rinnovo coinvolgono aspetti economici, tecnici e talvolta anche emotivi, dato che un accordo positivo può rafforzare il rapporto tra il club e il giocatore.

Vlahovic Juve, epilogo a sorpresa: non solo il mancato rinnovo e l’addio in estate, c’è una novità che viaggia in questa direzione - Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus riserva una sorpresa: oltre al mancato rinnovo e all’addio previsto in estate, si fa strada una novità importante.

? #Donnarumma può davvero lasciare il #PSG Come riportato dalla Gazzetta dello Sport non ci sono stati passi in avanti tra il portiere e il club parigino fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: l’addio è ora un’ipotesi L’ARTICOLO DI JUVENTU Vai su Facebook

Gianluca Di Marzio allerta: ipotesi addio per Gatti Il difensore non ha ancora l'accordo per il rinnovo con la Juve, data la richiesta di un contratto da 3 milioni Gatti starebbe così valutando le altre proposte di Napoli e Aston Villa #FedericoGatti #Juventus Vai su X

La Juventus conferma Tudor, ufficiale il rinnovo di contratto: tutti i dettagli del nuovo accordo; Rivoluzione sulle fasce? Parisi al passo d'addio. Su Dodô piomba la Juventus e senza rinnovo di contratto...; Juve -Vlahovic: è addio – Niente rinnovo contratto, è rottura con l’attaccante. Le ultime.

Adidas, alla Juve 40 milioni l'anno fino al 2038: l'eredità di Calvo prima dell'addio - Definito il rinnovo con lo sponsor tecnico che ossigena i conti: i due brand uniti più che mai con un contratto che soddisfa pienamente i bianconeri ... Si legge su tuttosport.com

