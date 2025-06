Altro addio Milan non solo Theo | Allegri perde i pezzi

Il Milan sta attraversando un momento di grande trasformazione: tra partenze eccellenti e sfide di mercato, il club rossonero si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Non solo Theo, ma anche altri pilastri stanno lasciando il team, mettendo alla prova la strategia di Allegri in panchina. Tuttavia, le ambizioni di rilancio sono piĂą vive che mai, e nel 2025/26 il Milan intende fare sul serio, puntando a rinforzarsi e a tornare protagonista a livello europeo.

Il Milan ha avviato un ambizioso progetto di rilancio con Allegri in panchina, ma il mercato sta rivelandosi molto complicato. Il club rossonero sta vedendo andare via molti elementi della rosa, e sostituirli è difficile. La scelta di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha convinto molti tifosi milanisti, in merito alle ambizioni di rilancio della societĂ per la prossima stagione. A confermare che nel 202526 il Milan intende fare sul serio è arrivato l’acquisto di Luka Modric a centrocampo, veterano di qualitĂ attorno a cui costruire una squadra giovane. Ma in veritĂ , oltre all’ex Real Madrid si è visto davvero poco del progetto futuro dei rossoneri. 🔗 Leggi su Tvplay.it