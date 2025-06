Altri bombardamenti israeliani a Teheran palazzi in macerie

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi vertici: i bombardamenti israeliani a Teheran continuano, lasciando dietro di sé palazzi in rovina e colonne di fumo. La capitale iraniana si trasforma in un campo di battaglia, con soccorritori che scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. In questo scenario di conflitto, crescono le preoccupazioni internazionali per la stabilità e la pace nella regione. La situazione rimane critica e in rapido sviluppo...

Roma, 23 giu. (askanews) - Colonne di fumo si alzano sopra Teheran mentre proseguono i bombardamenti israeliani sulla capitale dell'Iran; nelle immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana, soccorritori scavano fra le macerie di un palazzo questa mattina. Secondo il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, è stato preso di mira anche il famigerato carcere di Evin, dove si trovano molti dissidenti. Secondo il portavoce dell'esercito israeliano, Effie Defrin, però, gli attacchi della mattina si concentrano sulle capacità di produzione e lancio di missili, e sul quartier generale dei Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Altri bombardamenti israeliani a Teheran, palazzi in macerie

In questa notizia si parla di: bombardamenti - israeliani - teheran - macerie

Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran | Aeronautica inizia ad abbattere i droni lanciati da Teheran | In azione le "forze armate incaricate di punire" Tel Aviv: "Israeliani cercate riparo sotto le macerie" - In un clima di tensione crescente, Israele lancia l'operazione Rising Lion contro l'Iran, con le forze aeronautiche che abbattano droni provenienti da Teheran.

MEDIO ORIENTE | "I bombardamenti israeliani sui siti nucleari iraniani. I missili iraniani su Tel Aviv. Basta escalation. E' ora di fermarsi. La pace e la diplomazia devono prevalere". Lo afferma il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres #ANSA Vai su Facebook

ISRAELE Dei missili #Iran-iani hanno colpito e danneggiato gravemente un edificio di 14 piani a sud di Tel Aviv, uccidendo almeno 4 persone e ferendone 100. Le autorità israeliane stanno ancora cercando tra le macerie. TRTworld https://x.com/trtwo Vai su X

Altri bombardamenti israeliani a Teheran, palazzi in macerie; Teheran dopo le bombe, macerie nelle strade; Guerra Israele- Hamas, le immagini del 22 giugno.

Altri bombardamenti israeliani a Teheran, palazzi in macerie - (askanews) – Colonne di fumo si alzano sopra Teheran mentre proseguono i bombardamenti israeliani sulla capitale dell’Iran; nelle immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana, soccorr ... Si legge su askanews.it

Israele colpisce a Teheran la prigione di Evin. Teheran annuncia vendetta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com