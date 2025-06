Altre tre notti di chiusura in A1 questa volta per il casello di Modena Sud

Preparatevi a pianificare i vostri spostamenti con attenzione: sulle autostrade A1 Milano-Napoli, tre notti consecutive di chiusura interesseranno il casello di Modena Sud. Per garantire lavori di manutenzione e ispezione sui cavalcavia, sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud in entrata sia per Bologna che per Milano, nei seguenti orari e giorni. Ecco cosa aspettarsi e come muoversi al meglio…

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attivitĂ di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarĂ chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni,  Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 giugno; nelle due notti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Altre tre notti di chiusura in A1, questa volta per il casello di Modena Sud

