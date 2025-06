All' Oasi Laguna del Re l' evento ' ‘Oasi d’acqua – Oasi di carta’ con il prof Trifone Gargano

Vivi un’esperienza unica tra natura e cultura all’Oasi Laguna del Re di Manfredonia, dove il Centro Studi Naturalistici presenta ‘Oasi d’acqua – Oasi di carta’. Un evento affascinante che intreccia letteratura, paesaggio e riflessione, con il prof. Trifone Gargano come protagonista. Preparati a lasciarti coinvolgere da un pomeriggio di stimoli e scoperte, un’occasione imperdibile per riscoprire il valore della natura attraverso una prospettiva culturale. Ti aspettiamo per un incontro indimenticabile.

Il Centro Studi Naturalistici organizza ‘Oasi d’acqua – Oasi di carta’, un evento originale che unisce letteratura, paesaggio e riflessione culturale. Protagonista della serata – che si terrà sabato 28 giugno alle 18.30 presso l’Oasi Laguna del Re a Manfredonia – sarà il professor Trifone Gargano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - All'Oasi Laguna del Re l'evento '‘Oasi d’acqua – Oasi di carta’ con il prof. Trifone Gargano

In questa notizia si parla di: oasi - laguna - evento - acqua

All'Oasi Laguna del Re l'evento contro le mafie 'Note di Libertà' - L'Oasi Laguna del Re ospita l'evento "Note di Libertà", un'occasione per ricordare le vittime delle mafie e promuovere legalità.

Emozioni ad alta quota! Oggi, 14 giugno, i nostri ragazzi hanno vissuto un sogno: volare sopra la laguna di Venezia grazie all’evento “Amo Volare” organizzato dalla scuola di volo Papere Vagabonde. Un’esperienza unica fatta di emozione, libertà e meravigli Vai su Facebook

A due passi da Milano arriva una laguna di acqua cristallina e sabbia: la data di apertura; Zone umide, patrimonio ambientale da tutelare: «Servono i finanziamenti della legge speciale»; Fine settimana a Venezia: tra arte & giardini.

Evento all’Oasi Laguna del Re: Oasi d’acqua – Oasi di carta - OASI D’ACQUA – OASI DI CARTAUn viaggio tra natura e letteratura con il prof. Scrive ilsipontino.net

Celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 all’Oasi Laguna del Re a Siponto (Manfredonia FG) - Domenica 24 marzo, l’Oasi Laguna del Re si unisce alla celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, un evento ideato dalle Nazioni Unite nel 1992 in occasione della Conferenza di Rio ... Come scrive puglialive.net