All' istituto Besta di Milano è stato rimosso un tumore gigante di 4 chili

All'Istituto Besta di Milano, un team di eccellenza ha portato a termine un intervento senza precedenti: la rimozione di un tumore gigante da 4 chili, spesso considerato impossibile. Questa massa, che aveva compromesso nervi vitali e si estendeva attraverso l’emiaddome sinistro, rappresentava una sfida complessa e delicata. Un risultato che testimonia il progresso della medicina e la capacità di innovare per salvare vite.

Un tumore di quasi quattro chili che nessun ospedale prima era mai riuscito a rimuovere per la complessità dell'intervento e della procedura. Una massa tumorale gigante che aveva aggredito i nervi periferici che partiva dalla terza radice lombare (L3) ed era esteso a tutto l'emiaddome sinistro.

