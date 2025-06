All' Isola dei Famosi mangiano un polpo Loredana si allontana Adinolfi la punge | Non è strano che

L'Isola dei Famosi si fa sempre più turbolenta, e questa settimana il caos regna sovrano. Tra un polpo mangiato con passione e tensioni tra i concorrenti, Loredana Cannata si afferma come nuova leader, portando con sé una serie di sorprese e colpi di scena. Ma cosa succederà quando l’attrice siciliana, vegana e crudista, si troverà a dover affrontare le sfide di questa avventurosa isola? La risposta si nasconde nelle prossime puntate...

L'attrice siciliana, crudista e vegana, si ritrova isolata proprio nella settimana in cui guida il gruppo. Il polpo divide la Playa, e Mario Adinolfi non risparmia il sarcasmo. Cambio di rotta sull'Isola dei Famosi: dopo la retrocessione d'ufficio di Omar Fantini - punito per una lite accesissima con Dino Giarrusso - il titolo di leader della settimana è passato a Loredana Cannata. Una nomina che lo "Spirito dell'Isola" ha definito necessaria, ma che ha inevitabilmente scatenato reazioni contrastanti tra i naufraghi. L'attrice siciliana, come ormai ben noto al pubblico del reality, è crudista e vegana convinta, una scelta di vita ben radicata che non tutti i compagni d'avventura hanno mai condiviso pienamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - All'Isola dei Famosi mangiano un polpo. Loredana si allontana, Adinolfi la punge: "Non è strano che..."

In questa notizia si parla di: isola - famosi - polpo - loredana

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

In un clima sempre più competitivo, l'arrivo di due comunicati porta aria di novità su Playa Dos. Cosa dirà lo Spirito dell'#Isola? Guarda il Daytime per scoprirlo. Vai su Facebook

All'Isola dei Famosi mangiano un polpo. Loredana si allontana, Adinolfi la punge: Non è strano che...; L'Isola dei Famosi 2025, anticipazioni di oggi 23 giugno; L’Isola dei Famosi, Mirko Frezza: “Se resto cambio strategia e voto Cristina”.

All'Isola dei Famosi mangiano un polpo. Loredana si allontana, Adinolfi la punge: "Non è strano che..." - L'attrice siciliana, crudista e vegana, si ritrova isolata proprio nella settimana in cui guida il gruppo. movieplayer.it scrive

Isola dei Famosi, Loredana Cannata sofferente: la frecciatina di Mario Adinolfi - I naufraghi hanno pescato il polpo: l'amara reazione di Loredana Cannata Loredana non ha certo mai fatto mistero di essere una crudista convinta. Secondo msn.com