All’Insubria è arrivato il primo professore Avatar | il gemello digitale di quello umano

L’innovazione all’Università degli Studi dell’Insubria svela il futuro dell’istruzione con l’arrivo del primo professore avatar: un gemello digitale del docente umano che sarà sempre a disposizione degli studenti. Frutto di una collaborazione pionieristica tra Insubria e Bologna, questo Digital Twin promette un’esperienza didattica rivoluzionaria. Scopriamo insieme come questa tecnologia sta trasformando il modo di apprendere, avvicinando studenti e docenti in modo mai visto prima.

Un professore umano e il suo gemello digitale, sempre a disposizione degli studenti. L'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università di Bologna hanno sviluppato il primo Digital Twin che riproduce al cento per cento il docente. Il primo Avatar 3D dell'Insubria è quello del professor Davide.

All’Insubria c’è il professore Avatar: risponde a tutto in qualsiasi momento - In un'epoca in cui la tecnologia trasforma ogni aspetto della nostra vita, l'Università dell’Insubria fa un passo da gigante con il primo Digital Twin del professor Davide Tosi, creato per rispondere alle domande degli studenti 24/7.

All’Insubria c’è il professore Avatar: risponde a tutto in qualsiasi momento - Sviluppato con le sembianze e la voce di Davide Tosi, docente di Big Data all’università varesina, utilizza un sistema di Intelligenza Artificiale Generativa. Riporta msn.com

