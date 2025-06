All’Insubria c’è il professore Avatar | risponde a tutto in qualsiasi momento

In un'epoca in cui la tecnologia trasforma ogni aspetto della nostra vita, l'Università dell’Insubria fa un passo da gigante con il primo Digital Twin del professor Davide Tosi, creato per rispondere alle domande degli studenti 24/7. Questa innovazione pionieristica in Italia apre nuove frontiere nell’apprendimento, offrendo un supporto costante e personalizzato. Un vero e proprio ponte tra conoscenza umana e intelligenza artificiale, destinato a rivoluzionare il modo di studiare.

Varese – Un professore umano e il suo gemello digitale, sempre a disposizione degli studenti. L’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università di Bologna hanno sviluppato il primo Digital Twin che riproduce al cento per cento il docente. Il primo Avatar 3D dell’Insubria è quello del professor Davide Tosi, titolare dell’Insegnamento di Big Data e delegato della rettrice all’ Intelligenza artificiale: è stato realizzato dallo stesso Tosi in collaborazione con il professor Gustavo Marfia e un team di ricercatori e tesisti nel VARLab, il Virtual and Augmented Reality Lab dell’Ateneo emiliano. L’Avatar risulta essere una copia identica di Tosi, sia nel suo aspetto fisico che nei movimenti e nella voce sintetizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - All’Insubria c’è il professore Avatar: risponde a tutto in qualsiasi momento

