Alligator Alcatraz la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli

Immaginate un luogo di detenzione che unisce la suggestione delle paludi Everglades a un tocco di spietatezza: “Alligator Alcatraz”. Ideata dal procuratore generale della Florida, James Uthmeier, questa prigione per migranti promette di essere un vero e proprio incubo tra alligatori e pitoni. Una proposta che ha scatenato polemiche e inquietudini, suscitando il dibattito sulla gestione dell’immigrazione e i metodi estremi di sicurezza.

“Alligator Alcatraz”: un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi Everglades. L’idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. “Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi: solo alligatori e pitoni ad aspettarlo. Ecco perché mi piace chiamarlo Alligator Alcatraz”, ha detto Uthmeier a Fox Business che ha anche creato e diffuso un video promozionale diventato virale sul web. La struttura, secondo il procuratore statunitense, potrebbe ospitare fino a 1000 persone e il progetto ha già ottenuto il sostegno del partito repubblicano della Florida, come riportato dai media americani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli

