Allerta caldo | tutte le misure da prendere nelle ore più calde della giornata

Le ondate di calore estive rappresentano un rischio crescente per la salute e il benessere di tutti noi. Con l’arrivo dei picchi di temperatura, è fondamentale adottare misure preventive per proteggersi dal colpo di calore e dalla disidratazione. Scopri le raccomandazioni essenziali della provincia di Trento e preparati a vivere l’estate in modo sicuro e consapevole, perché la tua sicurezza viene prima di tutto.

Con l'arrivo dell'estate e il ritorno delle alte temperature la provincia di Trento raccomanda a tutti i cittadini di fare attenzione ai comportamenti da attuare nelle ore più calde della giornata per evitare i danni provenienti dalle ondate di calore. "Le ondate di calore estive rappresentano.

