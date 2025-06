Allerta caldo torna l’emergenza in 7 città italiane | il bollettino del ministero della Salute

Con l’arrivo della stagione più calda, le città italiane si preparano ad affrontare un’ondata di caldo sempre più intensa. Il bollettino del Ministero della Salute segnala un aumento delle ondate di calore, con sette città in allerta arancione già da martedì e dodici mercoledì, mettendo a rischio soprattutto bambini, anziani e fragili. È fondamentale conoscere le misure di prevenzione per proteggersi al meglio...

L'inizio di settimana porta con sé il ritorno dell' emergenza caldo. Aumentano le ondate di calore, secondo quanto previsto dal bollettino del ministero della Salute. Già da domani, martedì 24 giugno, sono sette le città in cui l'allerta raggiunta è quella di livello 2, arancione. Mercoledì si salirà invece a 12 città in cui le condizioni metereologiche possono rappresentare un rischio per la salute di bambini, anziani e fragili. Vediamo cosa dice il bollettino del ministero sulle ondate di calore per i prossimi giorni. Emergenza caldo, scatta l'allerta nelle città italiane. Come detto, nella giornata di martedì l'allerta arancione, di livello 2, riguarderà sette città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino.

Allerta caldo a Roma, l’avviso del Ministero della Salute: “Temperature fino a 30 gradi” - Roma si prepara a vivere un sabato rovente: il Ministero della Salute ha emesso un bollettino giallo per l’allerta caldo, con temperature che toccheranno i 30 gradi.

