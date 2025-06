Allerta caldo a Firenze

L'estate si fa sentire a Firenze con un'ondata di calore in aumento. Oggi, lunedì 23 giugno, scatta l'allerta gialla, mentre domani e mercoledì il rischio sale a livello arancione. È fondamentale essere preparati e adottare le giuste precauzioni per affrontare queste giornate torride. Restate aggiornati sulle allerte e seguite i consigli delle autorità per preservare la vostra salute e quella dei vostri cari.

Riparte l'allerta caldo a Firenze. Per oggi, lunedì 23 giugno, è stato diramato il codice giallo, per domani martedì 24 e dopodomani mercoledì 25 giugno quello arancione. È quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, nell'ambito del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Allerta caldo a Firenze

