Allegato G ATA 24 mesi | disponibile su istanze online la scelta delle scuole fino all’11 luglio Guida

Se sei un membro del personale ATA in attesa di inserimento nelle graduatorie permanenti, l’allegato G per la scelta delle scuole è finalmente disponibile su Istanze Online fino all’8 luglio. Questa fase cruciale permette di definire le istituzioni scolastiche preferite, garantendo opportunità di immissione in ruolo e assegnazioni temporanee. Non perdere questa occasione: assicurati di completare la procedura entro i termini stabiliti per massimizzare le tue possibilità di successo.

È ufficialmente disponibile su Istanze Online l’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche, riservato al personale ATA che ha presentato domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti (24 mesi). Questa operazione è fondamentale per chi intende concorrere, oltre che per l’immissione in ruolo, anche per l’attribuzione di supplenze temporanee tramite le graduatorie d’istituto di I . Allegato G ATA 24 mesi: disponibile su istanze online la scelta delle scuole fino all’11 luglio Guida . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

ATA – SCELTA DELLE SEDI (ALLEGATO G) Apertura dal 23 giugno all'11 luglio 2025 Il Ministero ha pubblicato la nota ufficiale relativa alla scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi per soli titoli (24 mesi) del personale ATA – a.s. 2025/2026.

