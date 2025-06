Allarme Cybersecurity in Veneto | frodi informatiche alle imprese cresciute del 63,7% in quattro anni

L’ondata di attacchi informatici in Veneto cresce in modo allarmante, con un aumento del 63,7% delle frodi digitali in soli quattro anni. Le imprese locali sono sempre più nel mirino di cybercriminali, mettendo a rischio i loro dati e la loro continuità aziendale. Questa escalation richiede attenzione e strategie efficaci: scopri come proteggerti e restare al sicuro nel mondo digitale di oggi. La cybersicurezza non è più un’opzione, ma una priorità imprescindibile.

La cybersicurezza rappresenta una sfida sempre più critica per le aziende venete. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, il Veneto registra un preoccupante aumento del 63,7% dei reati informatici nell'ultimo quadriennio (2019-2023), superando significativamente la media nazionale del 45,5%. La Situazione in Veneto e in Italia. Il fenomeno delle frodi informatiche, come il "business email compromise", colpisce duramente il tessuto imprenditoriale regionale. Il 15,8% delle imprese ha subito incidenti di natura informatica che hanno causato indisponibilità dei servizi ICT, distruzione di dati o divulgazione di informazioni riservate.

In questa notizia si parla di: veneto - imprese - allarme - cybersecurity

