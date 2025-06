Allarme criminalità | Non ci sentiamo sicuri

Percepire la propria città come un luogo sicuro è il primo passo verso una comunità più forte e coesa. In un contesto in cui l’allarme criminalità cresce, iniziative come quella di Forza Italia al mercato di piazza Cambiaghi rappresentano un importante segnale di ascolto e impegno. La partecipazione dei cittadini dimostra che, solo uniti, possiamo lavorare per un ambiente più protetto e sereno per tutti.

La sicurezza continua a essere al centro del dibattito politico. A ridosso del mercato di piazza Cambiaghi, Forza Italia ha allestito un gazebo per ascoltare i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, lamentele, timori. La risposta non si è fatta attendere: decine di persone si sono fermate, lasciando testimonianze che hanno composto un mosaico di una città dove il senso di insicurezza serpeggia tra centro, periferia e aree della movida. Le zone più critiche? Largo Mazzini, piazza San Paolo, piazza Indipendenza, via Santa Maddalena, via Bergamo, ma anche strade di quartieri periferici come Cederna e Regina Pacis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme criminalità: "Non ci sentiamo sicuri"

