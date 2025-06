Allarme alle feste una nuova tecnica per iniettare la droga | come funziona

Un nuovo e pericoloso metodo di droga clandestina sta allarmando le autorità francesi: attraverso tecniche di iniezione invisibili, vittime vengono "drogate" senza rendersene conto. Questa minaccia, già evidenziata durante la Festa della Musica, può diffondersi rapidamente a livello globale, mettendo a rischio la sicurezza di eventi e persone. Scopriamo insieme come funziona questa inquietante tecnica e cosa possiamo fare per prevenirla.

Le vittime vengono ‘drogate’ a loro insaputa. Il rischio è quello che la tecnica possa in davvero poco tempo svilupparsi in tutto il mondo L’allarme arriva dalla Francia e il timore è che questa tecnica possa svilupparsi in tutto il mondo. Sui social nel Paese transalpino erano apparsi dei segnali di un attacco alla Festa della Musica. Ma non è da escludere che in futuro anche in altri eventi le persone decidano di utilizzare un modo davvero molto particolare per iniettare sonniferi o droga dello stupro. (Pixbay) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Allarme alle feste, una nuova tecnica per iniettare la droga: come funziona

