All’Area Pettini Burresi Margherita Landi presenta Corpi Situati performance che incrocia danza e tecnologia

Il 25 giugno all’Area Pettini Burresi, Margherita Landi porta in scena "Corpi Situati", una performance innovativa che unisce danza e tecnologia. Gli spettatori diventano protagonisti di un’esperienza immersiva, guidati come in un gioco attraverso la realtà virtuale. Inserita nella sesta edizione di Site Dance, questa creazione promette di rivoluzionare il modo di vivere l’arte performativa, sfidando i confini tra spazio reale e digitale. Un evento da non perdere per chi desidera esplorare il futuro della danza.

