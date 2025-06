All’alba col Conte Ugolino al via la nona edizione della marcia podistica con percorso

Preparati a un’alba all’insegna del movimento e della scoperta! Sabato 21 giugno, Pisa si anima con la nona edizione di “All’alba con il Conte Ugolino”, una marcia podistica che combina sport, storia e paesaggi mozzafiato. Con circa 7 km di cammino, tra le mura storiche e il cuore della città, questa iniziativa promette un risveglio energico e coinvolgente per tutti i partecipanti. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel suo genere!

Pisa, 21 giugno 2025 – Sarà un risveglio all’insegna dello sport quello di sabato 21 giugno, grazie all’evento “All’alba con il Conte Ugolino” organizzato dall’ A.S.D. Marathon Club Pisa. La marcia ludico-motoria di circa 7km, che prevede ben 2,4km del percorso in quota sulle mura storiche della città, si snoderà per tutto il centro cittadino. I podisti e le podiste percorreranno i lungarni fino a Piazza delle Gondole, dove saliranno sulle mura cittadine in direzione Duomo. In seguito, faranno ritorno verso il punto di partenza dove verrà allestito un piccolo ristoro. Inoltre, sarà presente un itinerario ridotto di circa 2km per chi desidera comunque camminare in compagnia a temperature miti. 🔗 Leggi su Lanazione.it