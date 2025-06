Alla scoperta dell’azienda abruzzese che stampa il cibo in 3D FOTO

scoperta di questa innovativa azienda abruzzese va oltre, rivoluzionando il modo in cui concepiamo e gustiamo gli snack. Con la stampa 3D alimentare, si creano delizie personalizzate e sostenibili, sfruttando ingredienti di scarto per un futuro più sano e responsabile. Una vera e propria trasformazione che unisce tecnologia, sicurezza e rispetto per l’ambiente, aprendo nuove frontiere nel mondo del food.

Snack ad alto valore nutrizionale prodotti a partire da ingredienti di risulta dell'industria alimentare: barrette, caramelle e praline a base di cereali, miele, frutta e frutta secca. Fino a qui sembrerebbe soltanto una filiera sostenibile quella che vede il "riciclo" di materie prime ma la.

