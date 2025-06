Alla Procura di Firenze suggerisco | invii all’Antimafia le intercettazioni del generale Mori

Alla procura di Firenze si suggerisce di inviare all’Antimafia le intercettazioni del generale Mori, un passo fondamentale per svelare verità nascoste. La presidente Colosimo definisce “fantasiosa” la fonte di Report che ha rivelato l’offensiva del generale contro vari nemici, incluso De Raho e Scarpinato. Ora, c’è una cosa semplicissima da fare, e non è altro che approfondire queste rivelazioni per fare luce su un passato oscuro e ingombrante.

La presidente Colosimo definisce "fantasiosa" la fonte che ha rivelato a Report quanto emerso sull'offensiva che il generale Mario Mori ha scatenato (qui non serve il condizionale) contro una lunga serie di nemici, che comprende Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, abusando della Commissione parlamentare antimafia ed in particolare dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, ebbene c'è una cosa semplicissima da fare (e non è discolparsi su Instagram! Come la Colosimo ha tempestivamente fatto!) e cioè acquisire immediatamente gli atti dalla Procura di Firenze e metterli a disposizione del Commissari nelle forme opportune.

