Alla Milano Fashion Week la moda ha bisogno di andare in vacanza

L’articolo si concentra su come la Milano Fashion Week sembri aver bisogno di una pausa, di ricaricare le energie e riscoprire l’autenticità dietro le quinte. In un’epoca in cui la moda sembra sempre più distaccata dalla realtà, è il momento di riflettere sul suo vero significato e su cosa possa ancora offrire, oltre le luci e gli applausi. Perché, a volte, anche la moda ha bisogno di una vacanza per tornare più forte e ispiratrice.

Un paio di settimane fa ero su un tram, diretto alla presentazione di un famoso brand con sede a Milano. In compagnia di una collega, stavamo parlando della Settimana della Moda che sarebbe arrivata a breve, cercando di trovare un lato positivo in una situazione che di positivo aveva ben poco. «Non ci sarà davvero nulla», le ho detto a un certo punto. «E allora scriveremo che non c’è stato nulla», mi ha risposto lei in modo secco. L’articolo potrebbe fermarsi qui, nel senso che questo scambio di battute racchiude perfettamente lo spirito della Milano Fashion Week che si è appena conclusa. Il calendario diffuso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana l’avete visto tutti, ed è un po’ un racconto impietoso di una moda maschile che da queste parti sembra essersi totalmente arenata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Alla Milano Fashion Week la moda ha bisogno di andare in vacanza

In questa notizia si parla di: milano - moda - fashion - week

Moda, torna a Milano la Fashion week maschile - Dal 20 al 24 giugno, Milano torna a essere il centro della moda uomo con la Fashion Week maschile. Supportata da istituzioni come il Ministero degli Affari Esteri, ICE e il Comune di Milano, l’evento presenta 79 appuntamenti tra sfilate, presentazioni fisiche e digitali, consolidando il ruolo della città come capitale della moda uomo internazionale.

Fashion Week, dal tennis alla scherma passerelle a tema sport per la moda uomo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/20/news/fashion_week_moda_uomo_luoghi_sport-424680102/?ref=twhl… Vai su X

Pitti Uomo passa il testimone della moda a Milano, dove -fino al 24 giugno- è di scena la Fashion Week maschile. Una tendenza ha dominato nello street style fiorentino: gli ospiti hanno optato per uno stile sporty ma stiloso. Vincono su tutti il calcio e i colori. Al Vai su Facebook

Milano Fashion Week uomo 2025: il calendario con le date e le novità di questa edizione; Prada propone un ritorno alla semplicità alla Milano Fashion Week; «Un dialogo estetico non può che essere anche etico». Così Magliano porta al cinema la sua idea di moda.

Milano Fashion Week, le tendenze Primavera/Estate 2026: sfila l’uomo tra colori pastello, righe e infradito - Dai sandali infradito ai cappelli in paglia, dai completi color pastello a quelli con righe e quadretti multicolor, tutte le tendenze della moda uomo per ... fanpage.it scrive

Da Tony Effe e Leao in passerella da Pdf ai corpi dipinti di Fiorucci: i designer emergenti si prendono la scena alla Milano Fashion Week Uomo - Da Setchu a PDF, i nuovi nomi della moda maschile si prendono la scena a Milano mentre i grandi brand disertano la Fashion Week ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it