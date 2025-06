Alla fine degli esami di maturità | il senso pedagogico di un passaggio e il ruolo della rimozione Lettera

Gli esami di maturità segnano il culmine di un percorso educativo, un rito di passaggio che va oltre la semplice verifica delle conoscenze. Questi momenti simbolici sono fondamentali per la crescita personale e sociale, poiché favoriscono l’acquisizione di autonomia e responsabilità. Il senso pedagogico di questa fase risiede nella sua capacità di accompagnare gli studenti verso nuove sfide, preparandoli a affrontare il futuro con consapevolezza e sicurezza. Un passaggio che, in fondo, ci insegna a guardare avanti con fiducia.

Inviato da Simone Billeci - Ogni percorso educativo racchiude in sé momenti simbolici di passaggio. L’esame di maturità rappresenta uno di questi passaggi fondamentali, una sorta di rito collettivo che sancisce la conclusione di un lungo ciclo di formazione e, contemporaneamente, l’apertura verso nuove possibilità, nuove scelte, nuove responsabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - passaggio - fine - esami

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Sono iniziati gli esami di maturità 2025, con la prova di italiano. "Non vediamo l'ora di finire, è un rito di passaggio che si deve fare. Abbiamo tanta voglia di dimostrare che ci siamo impegnati in questi anni. Speriamo che ci siano belle tracce", hanno detto alcu Vai su Facebook

L'esame di Maturità andrebbe abolito? La lettera del prof spiega punto per punto perché la risposta è sì; Al via agli esami di maturità, Biancani agli studenti e studentesse: «Questo esame non è un giudizio su ciò che siete, ma un’occasione per conoscervi meglio; Maturità 2025 nelle Marche, dal toto tracce ai numeri: esame per 13.100 studenti.