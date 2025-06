Alla cerimonia al Collegio d’Europa a Bruges la regina ha sfoggiato un raffinato abito midi confezionato in Italia

Il fascino senza tempo di una regina che, tra le meraviglie medievali di Bruges, sceglie di brillare con eleganza e stile. La regina Letizia di Spagna, in occasione della cerimonia al Collegio d’Europa, ha stupito tutti indossando un raffinato abito midi made in Italy di Carolina Herrera, dimostrando come moda e regalità si incontrino per creare momenti indimenticabili. Un’apparizione che, anche in assenza dei reali belgi, ha confermato ancora una volta il potere della classe e del buon gusto.

Nel cuore medievale di Bruges, tra i canali placidi e l'eleganza fiamminga, Letizia di Spagna ha sfoggiato uno dei look più inaspettati della stagione. In occasione della cerimonia di chiusura dell'anno accademico del Collegio d'Europa – evento celebrativo per il 75° anniversario dell'istituzione – la regina ha sorpreso con un abito firmato Carolina Herrera. Un'apparizione che, anche in assenza dei reali belgi, ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile internazionale.

