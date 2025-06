Alisson sulla sfida tra Liverpool e Roma del 2018 | Anfield mi convinse ad accettare i Reds

alleggerire le già alte aspettative grazie alle sue parate straordinarie e alla calma sotto pressione. Ricordando la sua memorabile sfida contro il Liverpool ad Anfield nel 2018, Alisson non solo ha conquistato i tifosi, ma ha anche segnato la strada verso il suo trasferimento in Inghilterra, diventando un punto di riferimento tra i portieri più forti del mondo. La sua avventura capitolina rimane un capitolo indimenticabile della storia giallorossa, dimostrando quanto un grande talento possa fare la differenza.

Nel corso di questa stagione, la Roma ha potuto godere delle prestazioni di Mile Svilar, che spesso ha regalato punti fondamentali alla formazione giallorossa grazie a parate di altissimo livello. In tema di portieri, non è la prima volta che i capitolini abbiano a disposizione in rosa uno dei migliori interpreti del ruolo del panorama mondiale. Tra il 2016 ed il 2018 infatti Alisson Becker ha indossato la maglia giallorossa, dove è riuscito ad emergere nella seconda annata. Il 20172018 è stato infatti l'anno in cui il portiere brasiliano si è letteralmente mostrato al mondo calcistico internazionale, guadagnandosi così l'interesse del Liverpool, club nel quale gioca tutt'ora.