Alisei Danza presenta Stagioni replica

Alisei Danza presenta "Stagioni Replica", un affascinante viaggio tra passato e presente. La giovane Sara, guidata dai racconti del nonno Yves, si immerge in un mondo di mistero, scienza ed emozioni, scoprendo la straordinaria vita di Marie Curie. Tra sogni e ricordi, questa avventura rivela come il coraggio e la passione possano cambiare il corso della storia. Un'esperienza che lascerĂ il pubblico senza fiato.

Una misteriosa scatola di piombo. Inizia così l'avventura della giovane Sara che, grazie ai racconti del nonno Yves, intraprenderĂ un viaggio tra memoria, scienza, emozioni e sogni, scoprendo la straordinaria vita di Marie Curie, pioniera negli studi sulla radioattivitĂ e prima donna a ricevere.

