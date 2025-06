Alife presenta Per Strada | il nuovo singolo urban pop che anticipa l’EP

Alife, giovane talento della scena musicale indipendente, torna a sorprendere con il suo nuovo singolo “Per Strada”, un vibrante esempio di urban pop che unisce ritmo coinvolgente e un messaggio profondo. Anticipando l’uscita del suo prossimo EP, il brano si distingue per la sua capacità di unire catchy melodies a introspezione autentica. Il futuro di Alife si fa sempre più interessante: preparatevi a un viaggio sonoro imperdibile.

Alife, giovane artista e produttore musicale indipendente, è tornato ai microfoni del podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily per raccontare il suo nuovo singolo “Per Strada”, uscito il 23 maggio. Dopo il successo di On Mamma, l’artista prosegue il suo percorso musicale con un brano urban pop ricco di ritmo e significato, che anticipa l’uscita del suo prossimo EP. “Per Strada”: un messaggio profondo tra suoni catchy e introspezione. Il nuovo singolo di Alife nasce con l’intento di trasmettere un messaggio sociale forte, mescolando introspezione e sonorità accattivanti. “Il senso della vita è negli occhi di chi vive per strada”, spiega l’artista, sottolineando come la fede e l’umanità si rifugino spesso nei volti più invisibili della nostra società. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com