Alice Campello sfoggia l’abito da invitata perfetta al matrimonio di famiglia

La stagione dei matrimoni è ufficialmente in corso e ancora una volta Alice Campello ha dato lezione di stile ed eleganza. Insieme al marito Alvaro Morata e ai quattro figli ha partecipato ad un ricevimento in Spagna: la coppia è apparsa raggiante e molto innamorata, segno che la crisi dell'ultimo anno è ormai un ricordo lontano. Il look di Alice Campello da invitata perfetta. Alice Campello e Alvaro Morata hanno partecipato a un matrimonio da favola, in compagnia della famiglia del calciatore. Per l'evento, l'influencer e imprenditrice italiana ha sfoggiato un raffinato abito rosa. Un abito abbagliante dalla silhouette eterea a colonna, realizzato in un lussuoso chiffon di seta con una delicata finitura metallizzata per una sofisticata lucentezza e che metteva ben in risalto la sua figura, rendendola spettacolare.