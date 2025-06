Algeria crolla tribuna dello stadio 5 Luglio 1962 durante festeggiamenti vittoria titolo del Mouloudia Club 3 morti e 81 feriti - VIDEO

Una serata di gioia si è trasformata in tragedia allo stadio “5 Luglio 1962”, quando il crollo di una tribuna durante i festeggiamenti per la vittoria del Mouloudia Club ha causato tre morti e 81 feriti. La cerimonia di premiazione, prevista per celebrare questo trionfo storico, è stata immediatamente annullata. Un evento che ha scosso l’intera Algeria e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti sportivi.

La cerimonia di premiazione, prevista per celebrare il successo del club di Algeri, è stata immediatamente annullata Una serata di festa si è trasformata in dramma allo stadio "5 Luglio 1962", dove una tribuna è crollata durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo nazionale da parte d.

