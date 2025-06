Algeria crolla tribuna dello stadio | 3 morti e 81 feriti

Una celebrazione che si trasforma in tragedia: in Algeria, il crollo di una tribuna ha causato tre vittime e 81 feriti durante i festeggiamenti per il titolo del Mouloudia Club d'Alger. La barriera di sicurezza si è improvvisamente spezzata, trasformando un momento di gioia in un dramma. Una triste dimostrazione di come la passione possa essere insidiosa quando le misure di sicurezza non sono adeguate.

Tre persone sono morte e 81 sono rimaste ferite in seguito al crollo di una tribuna dopo la vittoria del titolo nazionale da parte del Mouloudia Club d'Alger. Stando a quanto emerso, una barriera di sicurezza si è rotta proprio mentre i tifosi si preparavano a festeggiare il titolo dopo un pareggio a reti inviolate tra MC Alger e NC Magra.

