Alfonso D'Apice | Con Federica Petagna nessun riavvicinamento ingigantiva la mia gelosia per danneggiarmi

Alfonso D'Apice ritorna a fare chiarezza sul suo passato con Federica Petagna, dissipando ogni dubbio su un possibile riavvicinamento. Dopo il Grande Fratello, le parole di Alfonso smascherano le voci di sospetti e malintesi, rivelando una realtĂ ben diversa. La veritĂ emerge tra i fili di una telefonata, lasciando il pubblico curioso di scoprire cosa ci riserva questa intricata vicenda sentimentale. Continua a leggere.

Dopo il Grande Fratello, Alfonso D'Apice torna a parlare dell'ex Federica Petagna smentendo le voci di un riavvicinamento tra loro dopo la fine del reality: "Non so neanche se sia ancora fidanzata con Stefano, non la seguo. Ci siamo sentiti solo per risolvere una questione legata a una bolletta del telefono".