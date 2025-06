Alex Britti in tour date e prezzi dei biglietti del FeatPop

Alex Britti torna in grande stile nell’estate 2025 con un tour imperdibile in tutta Italia. Un viaggio tra blues, pop e virtuosismo chitarristico che ha conquistato generazioni. Dopo il successo come coach su Ora o Mai Più e le collaborazioni di rilievo, il cantautore romano si prepara a emozionare il pubblico dal vivo. Scopri tutte le date, i prezzi dei biglietti e preparati a vivere un’estate all’insegna della musica autentica e coinvolgente.

Alex Britti torna in tour nell’estate 2025 con una serie di date dal vivo in tutta Italia, riportando sul palco il mix di blues, pop e virtuosismo chitarristico che da sempre contraddistingue la sua produzione. Dopo l’esordio sul banco dei coachgiudici del programma Ora o mai più, il cantautore romano ha pubblicato due singoli con Marco Mengoni e Clementino – le cover delle hit Oggi sono io e Mi piaci. Per festeggiare il ritorno sulla scena musicale si è concesso un concerto evento alle Terme di Caracalla il 22 giugno, con ospiti di eccezione, parte del suo tour Feat.Pop, un richiamo al suo fortunatissimo album d’esordio It. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Alex Britti in tour, date e prezzi dei biglietti del Feat.Pop

In questa notizia si parla di: alex - britti - tour - date

Alex Wyse annuncia le prime date del suo tour estivo, i biglietti - Alex Wyse annuncia le prime date del suo atteso tour estivo, dopo il successo della sua recente esibizione al Fabrique di Milano.

Alex Britti e la mossa per sfuggire ai falsi sold out: «Se sbagli, devi fare 30 concerti gratis: cosa ho risposto a chi mi ha proposto un tour» Vai su X

“Prima che l'estate sia finita”, Alex Britti avrà ultimato il suo tour lungo lo Stivale e tenuto il 22 giugno 2025 alle Terme di Caracalla uno speciale concerto ricco di ospiti tra cui Clementino, che con il cantautore romano ha appena inciso una nuova versione dell Vai su Facebook

Alex Britti in tour, date e prezzi dei biglietti del Feat.Pop; Alex Britti annuncia il tour estivo: tutte le date e i biglietti; ALEX BRITTI ANNUNCIA ALTRI 6 APPUNTAMENTI LIVE.

Alex Britti in tour, date e prezzi dei biglietti del Feat.Pop - Dopo la data speciale alle Terme di Caracalla, Alex Britti è pronto a girare l’Italia con il suo tour estivo Feat. Secondo quifinanza.it

Alex Britti rompe il silenzio sui finti sold out: - Alex Britti rivela la realtà dei falsi sold out e presenta il tour 2025: date e riflessioni sulla musica live. Da msn.com