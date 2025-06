Alessio Damiani nuovo dirigente della polizia

L'arrivo di Alessio Damiani come nuovo dirigente del Commissariato di Jesi segna un momento di grande entusiasmo e rinnovamento per la polizia locale. Classe 1992, originario di Atri, con una solida formazione in Giurisprudenza e un’esperienza significativa nel settore, il Dott. Damiani si appresta a guidare con autorevolezza e dedizione. La sua nomina promette un impegno deciso per la sicurezza e il benessere della comunità jesina, contribuendo a rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.

È il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Alessio Damiani il nuovo Dirigente del Commissariato distaccato di PS di Jesi. Originario di Atri (Teramo), classe 1992, il funzionario si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Teramo. Abilitato all’esercizio della professione forense, il Dott. Damiani, ha svolto il tirocinio giudiziario presso la Procura della Repubblica di Teramo e ha frequentato la Scuola di specializzazione biennale in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione presso l’Università teramana. Nel 2023 è stato ammesso a frequentare il 112° Corso Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, durante il quale ha conseguito un Master di II livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessio Damiani nuovo dirigente della polizia

