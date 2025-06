Alessandro Sahebi | Se gli Usa e Israele lo vogliono gli Ayatollah cadranno Ma dopo…

Alessandro Sahebi sostiene che, se gli USA e Israele vogliono, gli ayatollah cadranno, ma solo dopo un'escalation di tensioni e conflitti nel Medio Oriente. La notte tra il 12 e il 13 giugno ha segnato l'apertura di un nuovo, inquietante fronte: Israele ha lanciato massicci bombardamenti contro l’Iran, rischiando di innescare una guerra senza precedenti. Resta da chiedersi quali saranno le prossime mosse di questa complessa e pericolosa partita geopolitica.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno scorso uno nuovo e spaventoso fronte si è aperto nel già lacerato Medio Oriente: Israele ha avviato una massiccia campagna di bombardamenti contro l’Iran, a causa del suo presunto arsenale nucleare, dando inizio a una nuova guerra. Una situazione già precipitata nel peggior scenario possibile, dopo l’intervento diretto degli Stati Uniti di Donald Trump al fianco dello Stato Ebraico, che hanno condotto un’operazione di precisione contro tre strutture nucleari iraniane Fordow, Natanz e Isfahan, allargando gli esiti del conflitto e suscitando molta preoccupazione a livello internazionale, oltre a una chiara violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Alessandro Sahebi: “Se gli Usa e Israele lo vogliono, gli Ayatollah cadranno. Ma dopo…”

