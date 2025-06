Alessandro Coatti ucciso in Colombia pubblicati i volti dei giovanissimi accusati del delitto

La tragica vicenda di Alessandro Coatti ha scosso l’Italia e la Colombia, portando alla luce un inquietante scenario di violenza giovanile. I media colombiani hanno ora reso pubblici i volti dei giovani sospettati di aver commesso l’omicidio del ricercatore italiano, un episodio che evidenzia la crescente minaccia delle baby gang. La ricerca di giustizia continua, mentre il mondo si interroga sulle cause e le soluzioni a questa drammatica escalation di violenza.

I media colombiani hanno diffuso le foto dei giovanissimi sospettati di essere gli assassini del ricercatore italiano che due mesi fa è finito nelle mani di una baby gang specializzata in rapine ai turisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alessandro Coatti ucciso in Colombia, pubblicati i volti dei giovanissimi accusati del delitto

L'ultimo messaggio di Alessandro Coatti, il ricercatore ucciso in Colombia: 'Ciao mamma,ti voglio bene' - Alessandro Coatti, giovane ricercatore italiano, ha lasciato un messaggio toccante alla madre pochi giorni prima della sua tragica morte.

Quattro arresti per la morte di Alessandro Coatti, l'italiano ucciso lo scorso 6 aprile mentre si trovava in vacanza in Colombia. L'autorità giudiziaria del Dipartimento di Magdalena ha emesso dei provvedimenti restrittivi nei confronti di 4 cittadini colombiani

Biologo ucciso in Colombia. Quattro arresti per l’omicidio: "Nessuno ce lo ridarà" - Lo zio del 38enne: "Non c’è movente per ammazzare un ragazzo in questo modo". Scrive msn.com

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: 4 arrestati, lo avevano adescato su una chat di incontri - Quattro persone sono state arrestate per l'omicidio di Alessandro Coatti, il 28enne biologo il cui cadavere è stato trovato a pezzi in più zone a Santa ... Segnala fanpage.it